Im Angesichts des Krieges in der Ukraine rechnet Goldman Sachs mit einem Goldpreisanstieg auf 2.500 US-Dollar je Unze bis Jahresende. Die Analysten erwarten somit keine Beruhigung an den Börsen. Auch die Goldaktien kommen nun in Fahrt, angeführt von den Top-Produzenten.

Goldman Sachs mit spektakulärer Goldpreisprognose

Um rund 18 Prozent ist der Goldpreis in diesem Jahr bereits gestiegen. Damit hat sich der "sichere Hafen" einmal mehr in schwierigen Börsenzeiten bewährt. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten weiter steigende Edelmetallpreise und haben ein Kursziel von 2.500 US-Dollar für die Unzennotiz ausgegeben. Das wäre ein weiterer Anstieg um rund ein Viertel vom aktuellen Niveau aus. In ihrem Szenario rechnen die Analysten Mikhail Sprogis, Sabine Schels und Jeffrey Currie mit einer sich abschwächenden Konjunktur und einem weiteren Anstieg der Rohstoffpreise. Normalerweise wird ein solch spektakuläres Goldpreisziel von Goldman Sachs meist mit einem Rücksetzer begonnen. Und so zeigt sich Gold heute etwas schwächer und hat den Abstand zum Allzeithoch aus dem Sommer 2020 wieder etwas vergrößert. Fakt ist aber, dass die Krisenwährung Gold wohl nicht an Stahlkraft verloren hat. Zuletzt konnten vor allem die Gold-ETF Zuflüsse verzeichen. Hier engagieren sich meist Vermögensverwalter. Offenbar gibt es weiterhin einen großen Bedarf der Absicherung.

Auch Goldaktien nehmen Fahrt ...

