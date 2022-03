Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 12.10 Uhr - Ein Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr zieht die Aktien von Prudential zweitweise um bis zu 8,1 Prozent ins Plus. Danach lagen sie noch 4,5 Prozent höher. Dank eines starken Neugeschäftes kletterte der operative Gewinn des britischen Versicherers um 16 Prozent. Der Konzern kündigte an, sein Russland-Engagement zurückzufahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...