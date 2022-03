DJ MARKT USA/Wall Street von Hoffnungsschimmer im Ukraine-Krieg gestützt

Nach einem gescheiterten Erholungsversuch am Vortag zeigen sich Händler an der Wall Street am Mittwoch etwas optimistischer. Getragen von einer deutlichen Erholung an den europäischen Aktienmärkten zeigt sich der US-Aktienterminmarkt aktuell sehr fest. Gestützt wird der Markt von ganz zarten Hoffnungsschimmern auf Entspannung im Uraine-Krieg. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Vortag die Bereitschaft zu Konzessionen gezeigt hat, scheint sich nun auch der russische Aggressor zu bewegen.

Russland strebt nach Angaben des Außenministeriums in Moskau nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an. In den Verhandlungen mit Vertretern der Regierung in Kiew über eine Beilegung des Konflikts seien "einige Fortschritte erzielt worden", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte seinen Angriffskrieg bislang unter anderem mit der "Entnazifizierung" der Ukraine gerechtfertigt und einen "Regimewechsel der Junta" angestrebt. Im Zuge der neuen Entwicklungen fällt der Ölpreis, dessen Preisexplosion die Börsen zuletzt heftig belastet hatte. Auch der vermeintlich sichere Gold-Hafen gerät unter Druck, die Notierungen der US-Staatsanleihen geben ebenfalls nach.

"Dies ist zwar nicht die einzige Forderung (des russischen Präsidenten Wladimir) Putin, aber eine wichtige und bietet ihm zumindest einen 'Sieg', auf den er sich berufen kann, um sein Gesicht zu wahren, wenn er sich zurückziehen will", erläutert Analyst Marshall Gittler von BDSwiss mit Blick auf das Angebot von Selenskyj, unter Umständen auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten zu wollen.

March 09, 2022

