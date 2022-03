Das Mainzer Biotech-Unternehmen Mainz Biomed hat am heutigen Mittwoch seinen Bericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Dieser kam am Markt sehr gut an. Die Aktie gewinnt derzeit auf der Handelsplattform Tradegate gut 22 Prozent auf 12,84 Euro."Das letzte Jahr war eine außergewöhnliche Zeit des Wachstums für das Unternehmen, was durch den transformatorischen Meilenstein in Form unseres Börsengangs an die Nasdaq betont wurde," kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer ...

