Testpilot für eine effizienteres Zahlungssystem: Die Zentralbank des Inselstaats arbeitet an einer digitalen Währung und schließt sich damit einem weltweiten Trend an. Die Philippinen führen ein Pilotprojekt einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) ein. Das kündigte der Gouverneur der philippinischen Zentralbank Benjamin Diokno in einer Rede an. Für das Projekt arbeitet die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mit der Alliance for Financial Inclusion zusammen. Wie Diokno betonte, solle das Projekt mit dem Namen CBDCPh "die Sicherheit, Belastbarkeit und ...

