Im Februar war die Sonneneinstrahlung in Deutschland ganz normal. Die Abweichungen vom langjährigen Mittel fielen sehr gering aus. Im Februar 2022 lag die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 42 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das ist etwas mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter angibt.Die höchste Einstrahlung konnte der Deutsche Wetterdienst mit 68 Kilowattstunden pro Quadratmeter in ...

