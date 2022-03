Nach dem seit 2020 erfolgten Einsatz erster Fahrzeuge im Rahmen eines Pilotprojektes hat der Logistikdienstleister DPD jetzt weitere 150 eSprinter von Mercedes-Benz Vans in seine Flotte aufgenommen. Die Fahrzeuge werden an den Depotstandorten in Hamburg, Essen und Nürnberg zum Einsatz kommen. Inzwischen ist der eSprinter von Mercedes-Benz Vans bei einer Reihe von KEP-Unternehmen im Einsatz. Neben ...

