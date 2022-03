Überraschend gab BYD am Dienstag tiefgreifende personelle Änderungen bei der Tochter BYD Auto bekannt. Jene werden sowohl Chairman Wang Chuanfu als auch Direktor Wang Jie verlassen. Da die Anleger mit einer solchen Nachricht nicht gerechnet hatten, fielen die Reaktionen entsprechend heftig aus.An der Börse in Hongkong rasselte BYD (CNE100000296) um über neun Prozent in die Tiefe und setzte damit den laufenen Abwärtstrend mit hohem Tempo fort. Dass vom BYD-Management versprochen wurde, dass der Geschäftsbetrieb unberührt bleibe, konnte gesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...