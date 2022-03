DGAP-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

edding Aktiengesellschaft: Lieferkette der edding Gruppe nicht von Ukraine-Krieg betroffen



09.03.2022 / 13:19

Vorstand und Mitarbeiter sind erschüttert über den Krieg edding Gruppe hat keine relevanten Lieferanten in Russland und im Konfliktgebiet Indirekte Auswirkungen derzeit nicht absehbar Vorstand und Mitarbeiter bei edding sind tief erschüttert über den Krieg in der Ukraine und unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Tragödie. Wir verurteilen dieses sinnlose Blutvergießen. Die schrecklichen Ereignisse spornen uns an, aktiv für Freiheit, Frieden und Menschenrechte einzutreten. Zum Zeitpunkt des Beginns der Kämpfe haben wir alle Lieferungen nach Russland und Weißrussland gestoppt, auch in dem schmerzlichen Wissen, dass dies in erster Linie unsere russischen Partner und ihre lokalen Beschäftigten trifft, die diesen Krieg nicht begonnen haben. Zu den Auswirkungen dieser Entscheidung auf unsere Prognosen verweisen wir auf unsere Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Februar 2022. Da weder in Russland noch im Konfliktgebiet wesentliche Lieferanten oder Vorlieferanten ansässig sind, können unmittelbare negative Auswirkungen auf die Lieferfähigkeit für unsere Produkte derzeit ausgeschlossen werden. Indirekte Auswirkungen durch Preiserhöhungen bei Rohstoffen und Energie sowie Probleme durch die Umlenkung weltweiter Lieferströme sind jedoch zu erwarten. In welchem Ausmaß diese indirekten Auswirkungen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von edding betreffen, ist derzeit noch nicht abzusehen. Über die edding AG: Das 1960 in Hamburg gegründete Unternehmen hat im Jahr 2021 einen vorläufigen Konzernumsatz in Höhe von 148,6 Mio. EUR mit im Jahresdurchschnitt 702 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet. Mit den Marken edding, Legamaster und Playroom bietet das Unternehmen langlebige und hochwertige Produkte und Lösungen für den privaten und gewerblichen Bedarf. Das Portfolio umfasst Marker und Schreibgeräte, Produkte der visuellen Kommunikation, wie Flipcharts, Whiteboards und e-Screens, innovative digitale Anwendungen sowie Tätowiertinte und Nagellack. Zu den grundlegenden Werten des Unternehmens zählt die Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. edding möchte Menschen bestärken, ihre Persönlichkeit, Ideen und Gedanken auszudrücken und auf unterschiedlichsten Oberflächen sichtbar zu machen. Ahrensburg, 9. März 2022

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand ____________________________ Kontakt:

edding AG, Sönke Gooß (Finanzvorstand)

Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg

Tel. 04102/808-200, Fax 04102/808-204

E-Mail: investor@edding.de

