Frankfurt-Riedberg (ots) -Wer auf der Suche nach einem Zahnarzt ist, der liest sich durch Webseitentexte verschiedener Praxen, wirft eventuell einen Blick auf das Leistungsspektrum, schaut sich vielleicht die Lage bezüglich Verkehrsanbindung, Nähe zum Wohnort, Parkmöglichkeiten an - und entscheidet sich meistens letztendlich eher wahllos. Beim Zahnarzt einen USP zu finden, ein Alleinstellungsmerkmal, das dem einzelnen Patienten selbst bedeutenden Mehrwert bietet, ist gar nicht so leicht. Am Riedberg vereinen sich unter einem Dach gleich mehrere Kompetenzen, mit gleich vielerlei Besonderheiten: Hier arbeiten Kinderzahnarzt, Zahnarzt, KFO, Oralchirurg und Implantologe Hand in Hand - damit Patienten jedes Alters in besten Händen sind.Patientinnen und Patienten jeder Generation und mit jedem Anliegen sind bei den Zahnärzten und Kinderzahnärzten am Riedberg rundum bestens betreut: In der Familienpraxis wird Jung und Alt das gesamte zahnmedizinische Leistungsspektrum geboten, von klassischer Zahnheilkunde über Kieferorthopädie bis zur Oralchirurgie mit Implantologie. Und das vor einer Kulisse, die den Zahnarztbesuch beinahe zur Nebensache macht.Alle Generationen sind willkommen, alle Disziplinen vertreten, es gibt ein einzigartiges Konzept für Kinder und der Zahnarztbesuch lässt sich wunderbar mit dem Alltag vereinen: Das sind die Alleinstellungsmerkmale des MVZ Zahnärzte und Kinderzahnärzte am Riedbergplatz Frankfurt. Sie bieten gerade für Familien entscheidende Mehrwerte.Schon bei Fragen zur angemessenen Zahnhygiene für den Nachwuchs werden Eltern beim Kinderzahnarzt am Riedberg ausführlich abgeholt. Und die Praxis bleibt für die ganze Familie ein Leben lang die zentrale Anlaufstelle bei zahnmedizinischen Fragen: Für Säugling, Kleinkind und Teenie - für Mama und Papa, für Oma und Opa. Egal, ob es um Prophylaxe, Ästhetik, Zahnerkrankungen, Zahnfehlstellungen oder Zahnersatz geht.Der Zahnarzt für alle Fälle - im wahrsten Sinne des WortesIm Laufe des Lebens ergeben sich die unterschiedlichsten Gründe, weshalb man einen Zahnarzt oder einen anderen Facharzt aus dem zahnmedizinischen Bereich aufsuchen muss. Je nach Alter und spezifischem Problem muss man bei verschiedenen Ärzten vorstellig werden. Gerade für Familien ist das oftmals unpraktikabel.Wenn mit den Milchzähnen das erste kariöse Loch kommt, legen Eltern Wert auf einen Zahnarzt mit Erfahrung und Expertise für junge Patienten. Nehmen die bleibenden Zähne nicht die optimale Stellung ein, werden eine Zahnspange und der Termin beim Kieferorthopäden erforderlich. Weisheitszähne müssen möglicherweise durch einen Oralchirurgen entfernt werden. Bei Zahnverlust (z. B. durch einen Unfall oder infolge einer Zahnerkrankung) soll durch ein Implantat die entstandene Lücke optisch, haptisch, und funktional geschlossen werden - auch dies ist häufig keine Standard-Leistung beim Hauszahnarzt, den man mindestens zweimal jährlich für die Prophylaxe oder auch eine professionelle Zahnreinigung besucht, um die Zähne langfristig gesund zu halten. Sobald es um eine adäquate Lösung für die "Dritten" geht, ist manchmal ebenfalls ein Experte gesucht, der auf dem Gebiet Zahnersatz über entsprechende Kompetenzen verfügt.Normalerweise müssten also für alle diese Anliegen Termine bei unterschiedlichen Fachärzten vereinbart werden: Beim Hauszahnarzt, beim Kieferorthopäden, beim Oralchirurgen, eventuell beim Implantologen. Zusätzlich muss für die Anfertigung von Zahnersatz, Schienen und Zahnspangen oft ein externes zahntechnisches Labor beauftragt werden. Sind Änderungen notwendig, beginnt ein zeitaufwendiges Hin-und-her. Oder für "herkömmliche" Behandlungen werden Kinder wie auch Senioren häufig einfach "mitbehandelt", eine spezielle Kompetenz für den jeweiligen Entwicklungsstand fehlt.Die Praxis am Riedberg: ganzheitliche und individuelle Zahnmedizin ab der Geburt bis ins hohe AlterDie Zahnärzte am Frankfurter Riedberg behandeln alle Patientinnen und Patienten gleichermaßen und verfügen entsprechend über die notwendigen Qualifikationen. Die moderne Praxis ist eine Anlaufstelle für jedes Kind, jeden Teenie, jeden jungen und älteren Erwachsenen. Und auch die Anlaufstelle für jedes zahnmedizinisch relevante Anliegen.Zahnärzte für alle Bereiche der ZahnmedizinIn der Familienzahnarztpraxis am Riedberg werden alle Disziplinen angeboten: Patientinnen und Patienten profitieren von einer internen Betreuung in allen Fachrichtungen aus einer Hand und unter einem Dach. Es müssen nicht mehrere Fachärzte in unterschiedlichen Praxen angefahren werden, die untereinander vielleicht nicht oder nur mangelhaft kommunizieren, wodurch die Behandlung eventuell kontraproduktiv verläuft.- Erstuntersuchung & Recalls: Genaue Inspektion der Zähne und des Zahnfleisches sowie von Kiefergelenk und -muskulatur. Ist eine Behandlung notwendig? Wenn ja, welche? Bei den Recalls, den regelmäßigen Nachfolgeuntersuchungen, wird evaluiert, ob sich an der Antwort auf diese Fragen etwas geändert hat.- Endodontologie: Durch schonende Wurzelbehandlungen mit moderner Dentaltechnik kann ein erkrankter Zahn und damit der Zahn selbst in den meisten Fällen erhalten werden. Mit modernsten Aufnahmetechniken können die Zahnärzte Riedberg den oft hochkomplizierten Nervverlauf röntgenologisch dreidimensional darstellen.- Parodontologie: Parodontitis ist eine ernstzunehmende und schmerzhafte Entzündung des Zahnfleisches, die unbehandelt bis zum Zahnverlust sowie auch zu schweren allgemeinmedizinischen Erkrankungen führen kann. Durch die Erhebung des "Parodontalen Screening Index" erkennt der Zahnarzt am Riedberg die gefährliche Entzündung frühzeitig und steuert mit geeigneten Maßnahmen gegen.- Implantologie & Zahnersatz: Individuell angepasste Lösungen, die Ästhetik, Kau- und Sprechfunktion in vollem Umfang bieten - auch für Milchzähne.- Kieferorthopädie & Oralchirurgie: Zahnfehlstellungen werden durch sichtbare oder unsichtbare Schienen, Spangen und Aligner korrigiert. Auch oralchirurgische Eingriffe werden durchgeführt.- Zahnmedizinische Prophylaxe: Durch professionelle zahnmedizinische Reinigung, Politur und Fluoridierung werden Plaque und Verfärbungen schonend entfernt und die Grundlage für eine optimale Mundhygiene gelegt. Eine professionelle medizinische Zahnreinigung ist mehr als nur strahlende Zähne!- Zahnästhetische Behandlungen: Die moderne Zahnheilkunde hat sich der Ästhetik verschrieben. So wird bei MVZ Zahnärzte großer Wert darauf gelegt, dass auch Zahnersatz nicht nur funktional, sondern dazu ästhetisch ist und mindestens genauso schön aussieht wie die natürlichen Zähne. Außerdem bietet die Praxis Bleaching und die Applikation von Veneers für ein besonders strahlendes Lächeln an.- Kinderzahnarzt: Baby-Sprechstunde, kindgerechte Prophylaxe, Fissurenversiegelung und Füllungen - dabei werden die Behandlungen in der Praxis am Riedberg durch geeignete Methoden (zum Beispiel Ablenkung durch Serien, Lachgas, Kinderanästhesie) so gestaltet, dass die Kleinen keinerlei negative Erfahrungen mit nach Hause nehmen, sondern gern wiederkommen.Zahnärzte für alle GenerationenVom vierten Monat bis ins hohe Alter: Die Zahnärzte und Kinderzahnärzte am Riedberg behandeln die ganze Familie. Dass die gesamte Altersbandbreite in einer Zahnarztpraxis abgedeckt wird, ist keine Selbstverständlichkeit. So sind zum Beispiel die Seniorenzahnheilkunde oder die Kinder- und Jugendzahnheilkunde spezielle Disziplinen, die im Studium gesondert gelehrt werden und mit einem entsprechenden Zertifikat abschließen.Individuelle und zuverlässige BetreuungBei MVZ Zahnärzte bekommt jede Patientin und jeder Patient ihren oder seinen Bezugs-Zahnarzt - dass man mal von Arzt A, mal von Ärztin B behandelt wird, kommt hier nur in Ausnahmefällen vor (zum Beispiel zur Urlaubs- oder Krankheitsvertretung), ist aber keineswegs die Regel. Dies ermöglicht es, eine intensive Vertrauensbasis zu entwickeln, auf der im weiteren Verlauf der Behandlung aufgebaut wird.Die Praxis der Zahnärzte am Riedberg ist eine Praxis, die sich kümmert. Kontinuität spielt bei der Zahngesundheit eine wichtige Rolle. Termine zur Vor- oder Nachsorge geraten im Alltag allerdings manchmal in Vergessenheit. Gerade Familien müssen sich um vieles gleichzeitig kümmern - das Zahnärzteteam am Riedberg nimmt ihnen zumindest diesen Teil ab. Stehen Termine aus, telefoniert das Personal auch gern einmal hinterher, damit die Dentalversorgung lückenlos sichergestellt ist.(Fast) allein die Räumlichkeiten zaubern ein strahlendes LächelnDie Familienpraxis erstreckt sich über zwei abgetrennte Bereiche mit zwei unterschiedlichen Eingängen (zur Praxis für Erwachsene und zum Kinderzahnarzt). Rund um das Praxisgebäude herum gibt es viele Möglichkeiten, den Zahnarztbesuch mit anderen Erledigungen zu verbinden, oder die Wartezeit, während zum Beispiel Sohn oder Tochter in Behandlung ist, sinnvoll zu überbrücken (Spielplatz, Supermarkt, Drogerie, Frisör etc.). Zur Zahnarztpraxis am Riedberg gehört eine Tiefgarage, die Parkplatzfrage stellt sich also erst gar nicht. Trotz der vielen Geschäfte rund um das Praxisgebäude schafft es der Trubel des Riedbergplatzes nicht über die Türschwelle und in den Räumlichkeiten selbst herrscht eine sehr ruhige Atmosphäre.Die KinderpraxisDie Gestaltung der Kinderpraxis darf sich zu Recht einzigartig nennen: Das Design sämtlicher Wände wurde von Bühnenbauer Michi Schmitt entworfen. Geht man durch die Räumlichkeiten, ist es beinahe so, als ginge man durch ein Bilderbuch. Entlang der Praxiswände, von der Rezeption über die Gänge, den Wartebereich bis in die Behandlungszimmer zieht sich eine Geschichte, die vom Praxismaskottchen erzählt wird, einem grün-blau-gestreiften Fisch mit roten Flossen. Überall gibt es etwas zu entdecken, kleine, bedeutungsvolle Details finden sich in nahezu jeder Ecke.Die Praxis für die GroßenAuch Erwachsene erwartet bei den Zahnärzten am Riedberg eine Praxis mit besonderem Charme: In einem Großteil der Behandlungszimmer sind riesige Fensterfronten, die einen Ausblick auf den Riedberg, zum Teil auch den Panoramablick auf die Skyline oder den Feldberg erlauben.Weitere Informationen: https://www.zahnaerzte-riedberg.de/Pressekontakt:MVZ Zahnärzte und Kinderzahnärzte RiedbergFrau Eugenia FayRiedbergplatz 160438 Frankfurt am MainTelefon: 069 678 637 17kontakt@zahnaerzte-riedberg.deOriginal-Content von: MVZ Zahnärzte und Kinderzahnärzte Riedberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161942/5166404