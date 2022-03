Am nationalen Solidaritätstag mit den Opfern des Kriegs in der Ukraine sind bis am Mittwochmittag 15,1 Millionen Franken zusammengekommen.Bern - Am nationalen Solidaritätstag mit den Opfern des Kriegs in der Ukraine sind bis am Mittwochmittag 15,1 Millionen Franken zusammengekommen, wie die Stiftung Glückskette in einer vorläufigen Bilanz mitteilte. Die Sammelaktion dauert noch bis 23 Uhr. Zum Auftakt hatte Bundespräsident Ignazio Cassis dazu aufgerufen, zusammenzustehen gegen den Krieg und die Opfer zu unterstützen.

