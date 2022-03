Relativ kurzfristig hat Sony für Mittwochabend eine neue Ausgabe von State of Play angekündigt. Ab 23 Uhr können Game-Fans sich via Stream auf Ankündigungen neuer Titel für PS4 und PS5 freuen. Updates zur Hardware wird es nicht geben. Fans von Playstation-Games sollten sich den 9. März 2022 dick anstreichen und sich die ungewöhnlich späte Uhrzeit 23 Uhr notieren. Denn dann startet die Live-Übertragung einer neuen Ausgabe von State of Play. Sony verspricht für sein Playstation-Event "neue Enthüllungen und aufregende Updates für PS5- und PS4-Titel". Konkrete Titel nannte der japanische Konzern aber nicht. Klar ist nur: Bei dem ...

