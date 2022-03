Reingehört bei VIG: VIG-Risikovorstand Liane Hirner meint im boersenradio-Interview zum Konflikt zwischen Russland und Ukraine und dem Exposure der VIG. "Wir beobachten die Situation sehr eng. Im Kriegsgebiet haben wir drei Gesellschaften, das Prämienvolumen liegt bei 100 Mio. Euro, verglichen mit mehr als 11 Mrd. Euro in der Gruppe. Der Ergebnisbeitrag der ukrainischen Gesellschaften liegt bei 10 Mio. Euro, im Vergleich zu 511 Mio. Euro auf Gruppenebene. Zudem sind 60 Mio. Euro in der Region veranlagt, im Vergleich zu 37 Mrd. im Konzern. Das Exposure ist also verkraftbar", so die Risikovorständin. Groß sei die Sorge um die MitarbeiterInnen. "Wir haben einen Fonds mit 5 Mio. Euro für betroffene MitarbeiterInnen dotiert. Es gibt sehr viel Solidarität von ...

