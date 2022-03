Der fünfte europäische Standort von Eastdil Secured unterstützt das steigende Transaktionsvolumen des Unternehmens auf dem gesamten Kontinent

Der erfahrene Immobilien-Investmentbanker und Trusted Advisor Paolo Bellacosa übernimmt die Leitung der Geschäfte in Italien und wird Partner beim Ausbau des europäischen Geschäfts

Die globale Immobilien-Investmentbank Eastdil Secured, LLC ("Eastdil Secured" oder das "Unternehmen") gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Mailand bekannt, die das wachsende Geschäft in Europa unterstützen soll.

Das Unternehmen gab außerdem die Einstellung von Paolo Bellacosa als Managing Director mit Wirkung zum 1. März 2022 bekannt. Bellacosa soll die neue Mailänder Niederlassung von Eastdil Secured im berühmten Brera-Viertel im Zentrum von Mailand leiten.

Roy Hilton March, Chief Executive Officer von Eastdil Secured, kommentierte: "Wir haben ein außergewöhnlich starkes Team in Europa, und diese Expansion wird den Wert, den wir unseren Kunden in Italien und auf dem gesamten Kontinent bieten, erheblich steigern. Eastdil Secured ist ein teamorientiertes Unternehmen, das seinen Kunden eine wirklich unabhängige, globale und differenzierte Beratung bietet. Vor diesem Hintergrund ist die heutige Ankündigung ein weiterer Schritt auf dem Weg, unser globales Angebot auf mehr Kunden und Märkte in der ganzen Welt auszuweiten."

Seit Eröffnung der Londoner Niederlassung im Jahr 2010 hat die Bank weitere Niederlassungen in Frankfurt, Dublin, Paris, Dubai, Tokio und Hongkong etabliert und verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum in ihrer gesamten globalen Präsenz.

"In einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Immobilienmarkt passen wir uns kontinuierlich an, sind weiterhin führend und bauen unsere physische Präsenz dort aus, wo unsere Kunden uns am meisten brauchen. Die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Mailand unterstreicht dieses langjährige Engagement", so James McCaffrey, Managing Director und Leiter des europäischen Geschäfts von Eastdil Secured. "Diese neue Niederlassung ist ein natürlicher Schritt in unserer Entwicklung, und wir freuen uns, eine Führungskraft von Paolos Kaliber willkommen zu heißen, die unser Geschäft von Mailand aus leiten und dazu beitragen wird, die Präsenz unserer europäischen Plattform zu erweitern."

"Ich freue mich darauf, bei einem so renommierten Unternehmen einzusteigen und meine neuen Partner dabei zu unterstützen, Eastdil Secured als Berater der Wahl für die führenden Immobilienunternehmen in Italien und dem gesamten europäischen Markt zu positionieren", erklärte Bellacosa. "Eastdil Secured ist in der gesamten Branche für seine Fähigkeit bekannt, einen einzigartigen Investmentbanking-Ansatz mit einer unübertroffenen Tiefe an Fachwissen über Geografien, Anlageklassen und Marktzyklen hinweg zu kombinieren. Diese Neueröffnung ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens im Dienste seiner Kunden."

Bevor er zu Eastdil Secured kam, war Bellacosa fünf Jahre lang Partner bei Vitale&Co, einer führenden italienischen Unternehmensberatungsboutique, wo er große internationale und nationale Investoren bei hochkarätigen M&A-Transaktionen unterstützte. Zuvor war er Managing Director bei BNP Paribas Real Estate und CBRE.

Über Eastdil Secured

Als wichtigster Berater und Trusted Advisor auf den Kapitalmärkten für Gewerbeimmobilien schafft Eastdil Secured durch kreative, umsetzbare Ideen und einwandfreie Ausführung Werte für seine Kunden. Mit einer unübertroffenen Kombination aus Kapitalmarktexpertise und fundierten Kenntnissen über die Grundlagen des Immobiliengeschäfts bietet Eastdil Secured Investoren in aller Welt erstklassige Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Verkäufen, Joint Ventures, Fremdkapitalplatzierungen, strukturierten Krediten und Kreditverkäufen. Eastdil Secured hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über eine breite globale Präsenz zur Unterstützung seiner Kunden mit Büros in den USA in Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley und Washington, D.C. sowie international in Dubai, Dublin, Frankfurt, London, Mailand, Paris, Hongkong und Tokio. Weitere Informationen über die globale Immobilien-Investmentbank Eastdil Secured erhalten Sie unter https://www.eastdilsecured.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220308006437/de/

Contacts:

Jon Keehner Jack Kelleher Erik Carlson

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212.355.4449