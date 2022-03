Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange-traded Funds von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF investiere in auf CNY und CNH lautende Schuldtitel mit geringer Volatilität und kurzer Laufzeit. Bei den chinesischen Anleihen handele es sich um kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen würden. In der Regel investiere der aktiv verwaltete ETF bis zu 20 Prozent in Schuldtitel, die von Unternehmen aus dem Bankensektor emittiert worden seien. ...

