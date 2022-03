NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 154 auf 142 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Nicholas Green äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Zuversicht, dass europäische Investitionsgüter-Unternehmen die Russland-Sanktionen und steigende Rohstoffkosten gut verkraften können. Er erwartet allgemein nur begrenzten Einfluss auf die Gewinnentwicklung. Nach dem Kursrutsch könnten Anleger zugreifen bei Aktien führender Wachstumsunternehmen mit günstiger Bewertung./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 06:34 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

