Die BP-Aktie gibt in einem freundlichen Marktumfeld deutlich nach. Denn nach dem jüngsten Höhenflug sind die Ölpreise am Mittwoch spürbar gefallen. Ein Barrel Brent kostete am Mittag 124,45 US-Dollar. Das waren 3,53 Dollar weniger als am Vortag. Auch der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich stark auf 120,25 Dollar. Die Rückgänge am Mittwoch erklären Beobachter zum einen mit einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. Zudem gibt es eine leichte Hoffnung ...

