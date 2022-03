Der Ukraine-Krieg lässt die Rohstoffpreise explodieren. Neben Öl und Gas ist auch Kohle merklich teurer geworden: Der Preis pro Tonne markierte zuletzt mit 440 Dollar einen Rekordwert. Innerhalb eines Jahres beläuft sich das Plus nun auf 560 Prozent. Logisch, dass in den USA Kohle-Unternehmen an der Börse der Renner sind.

