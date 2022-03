- JUSTGO SMOOTHIE ist ab sofort bei führenden Handelsketten in British Columbia wie Loblaws City and Langley Markets, Stong's Markets, Popeye's Supplements, Pomme Natural Markets sowie Nesters Markets erhältlich

- British Columbia ist ein starker Verbrauchermarkt für Superfoods, in dem Rritual mit seinem Marken-Portfolio Fuß fassen will

VANCOUVER, 9. März 2022 - Rritual Superfoods Inc. ("Rritual" oder das "Unternehmen") (CSE: RSF) (FWB: 0RW) (OTCQB: RRSFF) freut sich bekannt zu geben, dass die vom Unternehmen neu übernommene Produktlinie Justgo Smoothie ab sofort für Konsumenten in ganz British Columbia bei führenden Handelsketten erhältlich ist.

"Das Umsatzwachstum in British Columbia, einer Region mit zahlreichen Naturkostkonsumenten, markiert einen wichtigen Meilenstein für das Rritual-Portfolio, sowohl in Bezug auf die Etablierung unserer Marken bei den einflussreichen Konsumenten als auch als Testgebiet für den Vertrieb in ganz Kanada", meint Warren Spence, ein Director und CEO von Rritual.

Die ‚Justgo Smoothies' sind ab sofort bei den folgenden führenden Einzelhändlern in British Columbia erhältlich:

- Loblaws - City and Langley Markets

- Stong's Markets

- Popeye's Supplements

- Pomme Natural Markets

- Nesters Market

Justgo Smoothie ist ein Unternehmen für Konsumgüter im Bereich Gesundheit und Wellness mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia). Justgo ist ein Anbieter von pflanzlichen, nährstoffreichen Mahlzeitenersatzprodukten für Lebensmittel und Getränke zum Mitnehmen. Unsere Rezepturen basieren auf echten Vollwertkostzutaten und liefern alle essenziellen Proteine, langsam verdaulichen Kohlenhydrate mit hohem Ballaststoffanteil sowie gesunden Fette. Die ultimative und bequeme Ernährung mit Verwendung natürlicher Vollwertlebensmittel, die aufeinander abgestimmt und anschließend frisch gefroren in einem praktischen Beutel abgefüllt werden. Tiefgekühlt aufbewahren, eine Flüssigkeit nach Wahl hinzufügen - fertig!

Unser Leitprinzip ist einfach: Wir wollen 100 % pflanzliche Produkte herstellen, die Ihnen dabei helfen, fantastisch auszusehen und sich wohl zu fühlen - ohne Tierleid und ohne Belastung der Umwelt. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter https://justgosmoothie.com/.

Über Rritual

Rritual Superfoods ist die erste preisgekrönte Premiummarke auf dem aufstrebenden Markt für funktionelle Superfoods. Rritual ist als innovativer Vorreiter in diesem Bereich mit Elixieren auf Pflanzenbasis und Smoothies in den Markt eingestiegen und erweitert ständig sein Angebot, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen und zu übertreffen. Als Unternehmen glauben wir an die Kraft einer pflanzlichen Ernährung und an die vitale Lebenskraft, die Adaptogene, Superfoods und Pilze unserem Körper bieten können. Unsere Produkte werden mit sorgfältig ausgewählten, biologischen funktionellen Pilzen und adaptogenen Kräutern hergestellt, die traditionell zur Unterstützung einer gesunden Reaktion auf Stress und zur Optimierung der mentalen, kognitiven, Verdauungs- und immunologischen Gesundheit verwendet werden. Besuchen Sie für weitergehende Informationen www.rritual.com.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Warren Spence - Chief Executive Officer und Director

Investor Relations:

E-Mail: investors@wearerritual.com

Tel: +1 844 809-5709

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

* https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-functional-foods-market

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rritual im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "resultiert vermutlich in", "werden voraussichtlich", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird davon ausgegangen", "geht davon aus", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Vorausschau", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick"), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche sich auf die Pläne des Unternehmens zur Inanspruchnahme von Produktions- und Logistikleistungen von Drittanbietern, die Einzelhandelsvertriebspläne des Unternehmens im weiteren Sinne sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Rritual liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie weitere Faktoren, die unter "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" im finalen Langprospekt des Unternehmens vom 26. Februar 2021 angeführt sind und im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com abgerufen werden können. Rritual ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Rritual unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen Faktors zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor allein oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64627Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64627&tr=1



