NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone nach einem Webinar mit dem langjährigen Antitrust-Experten Mark Powell, ein Partner bei White&Case, auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Analyst Stan Noel verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Telekombranche darauf, dass die Europäische Kommission ihre Entscheidungen auf der Grundlage sehr technischer Erkenntnisse trifft. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich dies ändern werde. Die Regulierungsbehörden wollten verstehen, wie sich eine Fusion auf den Verbraucher auswirken werde, etwa ob die Preise dadurch stiegen oder es mehr Investitionen geben werde./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 00:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

