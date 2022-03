Robert Schittler, Ich AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Nach der Peter-Weiß-Affaire und nach jahrelang die Ergebnisse kfr. vorwegnehmenden Kursverläufen war's bezeichnend, daß ein Schenz Ethikkommisar wurde2. Blabla am Podest im Kurpark, bis Ramsauer dieses gnädig unterbindet, indem er meint: "Erst einmal muß den Banken der Bürger wieder vertrauen - dauert"3. Wr. Börse schafft Limitorders für Einheitswerte ein und nachts in der ZIB begrüßt Brezinschek diese "Innovation", ebenso die and'ren Gäste der ZIB 3.4. Angesehene Finanzanalysten in Ö + D behaupten, man könne DCF errechnen für Neue-Markt-Titel. Eine dreiste Lüge: Solches geht nicht ohne Cashflow!5 ....

