Was die Stadt Essen vormacht, fordert der Landesverband Erneuerbare Energien NRW auch von anderen Städten und Kommunen: Förderprogramme für die Solartechnik zur Motivationsunterstützung der Bürger:innen. Die neue Bundesregierung will die heute installierte Photovoltaik-Leistung bis zum Jahr 2030 auf 200.000 Megawatt verdreifachen - ein Quantensprung. In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung angekündigt, die Photovoltaik-Leistung im gleichen Zeitraum zu vervierfachen, auf dann 24.000 MW.Diese ...

