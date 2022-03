Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,wir laden Sie herzlich ein zurJahrespressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)am Dienstag, 22. März 2022, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr,in der DZ BANK, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main(Haupteingang Cityhaus II).Wir bieten zusätzlich die Möglichkeit, an der Pressekonferenz digital teilzunehmen.BVR-Präsidentin Marija Kolak und die BVR-Vorstandsmitglieder Dr. Andreas Martin und Daniel Quinten werden über die Geschäftsentwicklung der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Jahr 2021 berichten und die aktuelle politische Lage kommentieren. Anschließend beantwortet der BVR-Vorstand gern Ihre Fragen.Bitte teilen Sie uns überhttps://www.bvr.de/jahrespkmit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Unter dem Button "Teilnahme" können Sie wählen, ob Sie digital oder vor Ort teilnehmen möchten.Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.Bitte beachten Sie, dass die Pressekonferenz aktuell noch unter der 2G+ Regel stattfinden wird und der Einlass in die DZ BANK nur mit dem Nachweis der Boosterimpfung oder doppelter Impfung mit offiziellem Testnachweis oder Genesen mit offiziellem Testnachweis möglich ist. Eine entsprechende Kontrolle findet am Haupteingang statt.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/5166716