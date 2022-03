Apple sagt der Chip-Knappheit den Kampf an und produziert nun selbst. Überzeugen soll die starke Leistung. Zudem kann es die Margen des iPhones erhöhen. Wie wirkt sich das auf die Aktie aus?

Große Überraschungen gab es am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Apple-Produkte nicht. Neu ist die Produktion von eigenen Chips, die den Mac leistungsstärker machen sollen. Es sei "ein Monster von einem Chip", so das Tech-Unternehmen in der Präsentation.

Damit übt Apple Druck auf den Big Player Intel aus, der zurzeit Platz eins in der Produktion von Computerchips belegt. Der Apple-Chip M1 Ultra wird durch zwei kleinere M1-Max-Chips zusammengeschaltet - mit einer von Apple entwickelten Verbindungstechnologie. Nach und nach wird Apple alle Computer auf den M1 Ultra umstellen. Die Herstellung der iPhones und Co. wird somit wohl in naher Zukunft noch profitabler werden. Eine Chance für die Aktie?

Die Aktie ließ sich von den positiven News etwas beflügeln und stieg um 2,1 Prozent auf 146,46 EUR. Experten errechneten ein durchschnittliches Kursziel von 170,88 US-Dollar. Der Gewinn je Wertpapier soll, nach Meinung von Analysten, bis 2023 um 6,62 US-Dollar steigen. Als global führender Tech-Konzern kann Apple ein solides Investment darstellen, das ein stetiges Wachstumspotential bietet.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005