DJ VACE Digital Solutions in Linz nimmt Vorreiterrolle in Sachen ausgezeichneter Raumluft ein

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz/Steyr (pts031/09.03.2022/15:45) - Nach zwei Jahren Pandemie herrscht in Büroräumen langsam wieder reges Treiben. Waren Meetingräume und Arbeitsplätze in letzter Zeit nur spärlich besetzt, drängen Arbeitskräfte und Teams zurück in die vertraute Office-Umgebung. Das tut dem Virus allerdings keinen Abbruch.

Im Gegenteil - es bietet ihm ein hervorragendes Sammelbecken, um sich zu verbreiten und um kurzfristig Krankenstände zu verursachen. Das ist aus Unternehmersicht eine administrative Herausforderung. Aber auch bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schwingt durch das erhöhte Menschenaufkommen im Unternehmen ein ungutes Gefühl mit.

"Endlich wieder physisch in Teams zusammenarbeiten"

Die VACE Digital Solutions hat diesen Zustand bereits vor Wochen vorhergesehen und Anfang des Jahres entsprechende Vorkehrungen getroffen. Und zwar mit einem neuen Raumluftkonzept, das die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Zentrum stellt. Der Anspruch war, dass sich Teams während Besprechungen und am Arbeitsplatz nicht nur sicher fühlen, sondern sicher sind.

DI Klaus Kremmair, Geschäftsführer der VACE Digital Solutions, beschreibt die geänderten Wertesysteme folgendermaßen: "Heutzutage ist es zu wenig, einen Obstkorb ins Office zu stellen. Hochqualifizierte Arbeitskräfte fordern von Arbeitgebern einen ganzheitlich-optimierten Arbeitsplatz. Die Pandemie hat dazu geführt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt von Zuhause arbeiten und verstärkt auf gute Luftqualität achten. Wir haben mit unserem neuen Raumluftkonzept einen Weg gefunden, um den Ansprüchen unserer Teams gerecht zu werden und ihnen durchgängig hochqualitative Raumluft bieten zu können. Damit können wir nun endlich wieder physisch in Teams zusammenarbeiten. Eine Investition, die sich nicht nur positiv auf die Employer-Relationship auswirkt, sondern auch auf unsere Produktivität."

Raumluftfilter im Büro für gesunde Raumluft

Kremmair bezieht sich hier auf den Raumluftfilter Kappa Puron® SC, einen Hochleistungs-Luftreiniger mit Filterelementen der HEPA-Klasse H14. Diese Zertifizierung garantiert, dass 99,995 Prozent aller luftgetragenen Schadstoffe, wie Viren, Bakterien und Pollen, abgeschieden werden. Von 100.000 Partikeln schaffen es so gerade einmal fünf durch die Filterelemente des Kappa Puron® SC. Dank dieser erstklassigen Filtereigenschaft und einer hohen Luftleistung kann die Raumluft permanent gereinigt werden. Die kreisrunde Konstruktion sorgt dabei für eine 360-Grad-Wirkung. So gelangt die gesunde Frischluft auch in den letzten Bürowinkel.

Kremmair ist auch aufgrund der Geräuschentwicklung vom Gerät überzeugt. Sie liegt bei unter 42 Dezibel. Das entspricht in etwa der Lautstärke eines Kühlschranks. Dank der kompakten Form kann der Kappa Puron® SC außerdem äußerst flexibel eingesetzt werden: im Empfang, in den Büros und in den Besprechungsräumen. Damit sorgt der Raumluftfilter nicht nur für gute Luft, sondern auch für störungsfreie Abläufe.

Gesunde Raumluft essenziell für den Unternehmenserfolg

Kremmair hat die auslaufende Pandemiewelle als Anstoß genommen, um sein bestehendes Raumluftkonzept den zukünftigen Erfordernissen anzupassen: "Unsere Investitionen helfen nicht nur der Corona-Prävention. Wir haben zum Beispiel auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sensibel auf Pollen reagieren. Selbst wenn der Virus endemisch wird, hilft ihnen der Hochleistungsfilter, sich auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Vielleicht liefern unsere neuen Raumluftfilter sogar einen Anreiz, in der Pollensaison lieber ins Büro zu kommen, als auf der Terrasse zu arbeiten", erklärt Kremmair und gibt bereits einen Ausblick auf den nächsten Winter: "Durch den Puron können wir auch bei künftigen, starken Grippewellen unseren Kundinnen und Kunden zur Seite stehen. Und darüber hinaus unseren Teams eine Form von Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeit bieten - genau jenen Teamgeist, der durch die Pandemie logischerweise etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder stärken. Für uns hat Unternehmertum schließlich nicht nur eine betriebswirtschaftliche, sondern auch eine soziale Dimension."

VACE Digital Solutions und VACE Group VACE Digital Solutions ist eine der 4 Säulen der VACE Group mit Sitz in Linz. Die VACE Group (Value Added Consulting & Engineering) wurde 1981 gegründet und zählt mit ihren knapp 1000 internen und externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Technologie- & Personalberatungsunternehmen in Österreich.

Das Team der VACE Digital Solutions begleitet österreichweit und im süddeutschen Raum über 130 Unternehmen unterschiedlichster Branchen in den Bereichen ganzheitliche IT Betreuung, IT Security und Compliance. Das Team der VACE überzeugt durch Erfahrung, zertifizierte Expertinnen und Experten sowie kompetente Beratung und vor allem maßgeschneiderte Gesamtlösungen.

Unternehmensprofil Kappa Kappa wurde im Jahr 1993 von Klaus Krüger gemeinsam mit der Familie Hainzl gegründet. Das in Steyr beheimatete Unternehmen befasst sich seitdem mit der Abscheidung feinster Emissionen wie Aerosolen, Krankheitserregern und Feinstaub im Mikro- und Nanobereich. 2019 - noch vor der Pandemie - hat Kappa das Projekt "gesunde Gebäude" ins Leben gerufen. Seitdem kanalisiert das Unternehmen seine Erfahrungswerte aus über zwei Jahrzehnten industrieller Luftreinhaltung in Raumluftkonzepte für Gebäude und Innenräume.

Kappa Filter Systems GmbH Im Stadtgut A1 4407 Steyr Austria Web: http://kappa-fs.com/

(Ende)

Aussender: Kappa Filter Systems GmbH Ansprechpartner: Mag. Maximilian Hauer Tel.: +43 7252 220 500 E-Mail: m.hauer@kappa-fs.com Website: www.kappa-fs.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220309031 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 09:46 ET (14:46 GMT)