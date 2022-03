Peru feierte seinen Nationalfeiertag auf der Expo 2020 in Dubai, der weltweit bedeutendsten Ausstellung, mit einem bunten, geschmackvollen und kulturellen Rahmenprogramm, wie die Kommission zur Förderung des peruanischen Exports und Tourismus (PROMPERU) mitteilte.

Peru's National Folk Ballet was the highlight of a day filled with colorful dances and delicious food. (Photo: PROMPERÚ)