Russlands Staatskasse ist nicht zuletzt dank hoher Öl- und Gaspreise derzeit prall gefüllt. Doch durch die Sanktionen wurde ein Großteil von Russlands Zentralbank-Reserven über rund 640 Milliarden Dollar eingefroren. Deshalb werden Zinszahlungen in Milliarden-Höhe aus Russen-Bonds in den kommenden Wochen wohl nicht geleistet. Es droht eine Staatspleite. Dem Finanznachrichtendienst Bloomberg zufolge hat Russland 49 Milliarden Dollar an Staatsanleihen in Dollar und Euro offen. Am 16. März stehen weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...