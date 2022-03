SANTA CLARA (IT-Times) - Der US-Maschinenbauer für die Halbleiterindustrie, Applied Materials, hat eine wichtige personelle Veränderung im Management des Unternehmens bekannt gegeben. Applied Materials Inc. (Nasdaq: AMAT) kündigte am 7. März 2022 an, dass Brice Hill dem Unternehmen als Senior Vice President...

Den vollständigen Artikel lesen ...