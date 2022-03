Der einstige P2P-Client Limewire macht jetzt auch in Krypto - und will als Markplatz für NFT all die ansprechen, die mit der Materie noch nicht so vertraut sind. Wo einst illegal Musik, Filme und Software heruntergeladen wurde, soll bald mit Non-Fungible-Token gehandelt werden: Limewire versucht sich an einem Relaunch als digitaler Marktplatz "für Kunst und Entertainment, zunächst beschränkt auf Musik". Limewire kehrt als NFT-Marktplatz zurück "Limewire ist zurück, um allen Zugang zu digitalen Sammlerstücken zu ermöglichen", heißt es auf der neu ...

