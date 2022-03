DJ Logistik- und Busunternehmen schlagen Alarm wegen Kraftstoffkosten

Von Andreas Kißler

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der massiven Preissteigerungen bei Diesel und den klimafreundlicheren Gaskraftstoffen CNG und LNG haben die Verbände der Logistikwirtschaft und der Busbranche Alarm geschlagen. "Die Kraftstoffkosten für den Transport- und Logistiksektor, aber auch für den Reisebusverkehr werden zu einem fundamentalen Belastungsfaktor für den deutschen Mittelstand und die deutsche Verkehrswirtschaft", erklärten Bundesverband Möbelspedition und Logistik, Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer, Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung und Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik.

Die Unternehmen der Transport-, Logistik- und Busbranche hätten mit massiven Preissteigerungen im Einkauf bei Diesel und LNG sowie CNG in kürzester Zeit zu kämpfen. Dies belaste nicht nur ihre Liquidität, sondern werde "in vielen Fällen zur Existenzfrage". In einem "Hilferuf an die Politik" forderten sie "eine unverzügliche staatliche Intervention", so die Verbände. "Andernfalls kann die Logistikwirtschaft die Versorgungssicherheit nicht aufrechterhalten und die Busbrache insbesondere nicht den Reisebusverkehr", warnten sie. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) müsse jetzt seine Verantwortung für den deutschen Mittelstand wahrnehmen und einen Gewerbediesel einführen sowie einen Rettungsschirm für existenzgefährdete CNG/LNG-Flottenbetreiber aufspannen.

