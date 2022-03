Der neue Energiewende-Index gibt keine gute Prognose ab, um das Ziel bis 2030 zu erreichen. Nur drei von 15 Indikatoren sind nach Einschätzung der Analysten "stabil realistisch", sieben stehen auf der Kippe und fünf sind unrealistisch - wobei die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch nicht einmal berücksichtigt sind. Wenn keine Lücke entstehen soll, muss nicht nur der Zubau der Photovoltaik vervierfacht werden, sondern auch von Windkraft an Land verdoppelt und von Windkraft auf See verdreifacht werden.Die Ampel-Regierung will die Energiewende in Deutschland beschleunigen und die Ausbauziele anheben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...