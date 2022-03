Der SMI hat am Mittwoch zur Gegenbewegung angesetzt und mit dem grössten Plus seit Beginn der Coronakrise geschlossen.Zürich - Der SMI hat am Mittwoch zur Gegenbewegung angesetzt und mit dem grössten Plus seit Beginn der Coronakrise geschlossen. Nachdem die Märkte in den letzten Tagen nur den Weg nach unten kannten, fassten die Anleger nun wieder Mut und griffen angesichts der tiefen Preise und der Hoffnung auf eine baldige Annäherung zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine zu.

