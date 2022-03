Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Silber Philharmoniker 1/1 -0,45% auf 33,35, davor 7 Tage im Plus (15,16% Zuwachs von 29,09 auf 33,5), Goldbarren (1000g, philoro) -0,33% auf 59995,8, davor 6 Tage im Plus (9,12% Zuwachs von 55165,9 auf 60194,4), Kapsch TrafficCom +3,33% auf 11,8, davor 6 Tage im Minus (-10,64% Verlust von 12,78 auf 11,42), SBO -1,68% auf 46,9, davor 5 Tage im Plus (29,8% Zuwachs von 36,75 auf 47,7), Wiener Privatbank -1,96% auf 5, davor 5 Tage ohne Veränderung , Flughafen Wien +3,86% auf 25,55, davor 5 Tage im Minus (-12,46% Verlust von 28,1 auf 24,6), voestalpine +3,8% auf 27,3, davor 4 Tage im Minus (-12,74% Verlust von 30,14 auf 26,3), Rosgix +0,12% auf 3047,95, davor 4 Tage im Minus (-0,32% Verlust von 3054,19 auf 3044,44), DO&CO +6,42% auf 76,2, davor 4 Tage ...

