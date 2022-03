DJ Partners Group kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats an

Baar-Zug, Schweiz; 9. März 2022

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, gibt heute Änderungen und Nominierungen bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der damit verbundenen Ausschüsse bekannt, die den Aktionärinnen und Aktionären auf der nächsten Generalversammlung am 25. Mai 2022 vorgeschlagen werden. Der Verwaltungsrat hat Anne Lester und Flora Zhao zur Wahl als neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen. Grace del Rosario-Castaño, unabhängiges Mitglied und Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee, wird nach der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat der Partners Group ausscheiden.

Anne Lester war fast drei Jahrzehnte in leitenden Funktionen bei JPMorgan Asset Management tätig, hauptsächlich in den USA, zuletzt als Managing Director, Portfolio Manager und Head of Retirement Solutions im Bereich Multi Asset Solutions. In dieser Funktion führte sie 2005 das SmartRetirement-Zielfonds-Franchise von JP Morgan ein. Darüber hinaus war Frau Lester Mitgründerin des Aspen Leadership Forum on Retirement Savings, welches bahnbrechende Lösungen für eine angemessene Altersvorsorge fördert. Im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Ausschüssen des Verwaltungsrats, insbesondere im Client Oversight Committee, wird sich Frau Lester der Weiterentwicklung der massgeschneiderten Privatmarkt-Lösungen der Partners Group im Bereich der beitragsorientierten Altersvorsorge (Defined Contributions, DC) widmen.

Flora Zhao verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der globalen Energieinfrastruktur-Wertschöpfungskette in Asien, u. a. als Präsidentin von Gas Asia bei BP und als Geschäftsführerin für Asien / Naher Osten bei AES Corporation. Heute ist sie als Senior Advisor für Organisationen wie Temasek International tätig und gehört ausserdem dem Ausschuss für Ressourcen- und Umweltnachhaltigkeit des Singapore Future Economic Councils an. Im Rahmen ihrer Tätigkeit im Investment Oversight Committee des Verwaltungsrats wird Frau Zhao den transformativen Investitionsansatz von Partners Group stärken. Des Weiteren wird sie zu strategischen Initiativen auf Verwaltungsratsebene beitragen, welche den Schwerpunkt auf die unternehmerische Führung von Partners Groups Portfoliounternehmen legen, insbesondere in Asien und für Anlagen im Bereich Infrastruktur.

Steffen Meister, Exekutiver Verwaltungsratspräsident von Partners Group, erklärt: 'Wir freuen uns darauf, Anne und Flora in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heissen. Beide bringen einen grossen Erfahrungsschatz in Sektoren und Regionen mit, die für Partners Group strategisch wichtig sind. Anne hat in den USA eine führende Rolle im Bereich Innovation und Wachstum von auf Altersvorsorge spezialisierten Unternehmen gespielt. Wir werden somit beim Ausbau unserer eigenen DC-Angebote in den USA, Großbritannien und Australien von ihrer Expertise profitieren. Flora blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz im asiatischen Infrastruktursektor in einer Vielzahl von Funktionen zurück. Ihre Expertise wird uns bei der Ausweitung unserer transformativen Investitionen in die Energieinfrastruktur der nächsten Generation unterstützen.'

Anne Lester kommentiert: 'Da ich meine Karriere der Verbesserung der privaten Altersvorsorge gewidmet habe, glaube ich, dass die Privatmärkte eine wichtige Rolle im DC-Bereich spielen werden. Privatmärkte bieten Marktteilnehmern angesichts der wachsenden Zahl von Unternehmen, die es vorziehen, nicht an der Börse notiert zu werden, einen breiteren Zugang zur Wirtschaft. Ich freue mich darauf, als Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group dazu beizutragen, in dieser für die Altersvorsorgebranche kritischen Phase die starke Positionierung des Unternehmens im DC-Markt weiter aufzubauen.'

Flora Zhao: 'Es ist eine grossartige Gelegenheit, meine Fähigkeiten und Erfahrungen in die Investitionsprozesse von Partners Group einbringen und dazu beitragen zu können, die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens fortzusetzen. Der thematische Investitionsansatz von Partners Group ist ein klares Unterscheidungsmerkmal. Ich freue mich darauf, mein Netzwerk und meine Erfahrung mit Investitionen in Asien zu nutzen, um das nachhaltige Wachstum der Investmentplattform des Unternehmens zu unterstützen, besonders im Hinblick auf die Entwicklung des Infrastrukturangebots der nächsten Generation.'

Grace del Rosario-Castaño war sieben Jahre lang unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group, wo sie unter anderem den Vorsitz des Nomination & Compensation Committee innehatte und dem Investment Oversight Committee angehörte.

Steffen Meister kommentiert ihr Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat nach der nächsten Generalversammlung wie folgt: 'Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Grace für den bedeutenden Beitrag danken, den sie über die Jahre für Partners Group geleistet hat. Grace spielte eine entscheidende Rolle beim Wachstum unseres Asien-Geschäfts, indem sie unsere Strategie und unser Senior Management in der Region unterstützte und die Eröffnung unseres Büros in Manila im Jahr 2016 vorangetrieben hat. Als langjähriges Mitglied des Investment Oversight Committee hat Grace wesentlich zu unserem Governance-Prozess der Portfoliounternehmen beigetragen. Darüber hinaus hat sie in ihrer Rolle als Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee mehrere bedeutende Neuerungen eingeführt und die Transparenz unserer Vergütungsstrategie weiter erhöht.'

Eine vollständige Übersicht über die Nominierungen für den Verwaltungsrat und die damit verbundenen Ausschüsse der Partners Group ist in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Unabhängiges Corporate Investment Client Risk & Nomination & Verwaltungsrat Verwaltungs-ratsmitglied Development Oversight Oversight Audit Compensation Committee Committee Committee Committee Committee Steffen Meister, Exekutiver ? X X Verwaltungsratspräsident Dr. Martin Strobel, Vizeverwaltungsratspräsident, X X ? X Lead Independent Director Dr. Marcel Erni X Alfred Gantner ? Joseph P. Landy X X X Anne Lester X X X X Urs Wietlisbach ? Flora Zhao X X ? '?' Vorsitz 'X' Mitglied

Über Partners Group Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über 170 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 127 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2021 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt Philip Sauer Telefon: +41 41 784 66 60 E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt Jenny Blinch Telefon: +44 207 575 2571 E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

