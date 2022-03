Nachdem es am Vortag nur zu einer zaghaften Stabilisierung gereicht hatte, ging es zur Wochenmitte kräftig aufwärts.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch stark zugelegt. Nachdem es am Vortag nur zu einer zaghaften Stabilisierung gereicht hatte, ging es zur Wochenmitte kräftig aufwärts. Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine und die nachgebenden Rohstoff- und Energiepreise lösten Aktienkäufe aus. Zudem bezeichneten Analysten die Marktverfassung nach den hohen Einbussen der...

