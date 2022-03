DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.766,02 +7,44% -12,39% Stoxx50 3.542,27 +4,52% -7,23% DAX 13.847,93 +7,92% -12,82% FTSE 7.190,72 +3,25% -5,69% CAC 6.387,83 +7,13% -10,70% DJIA 33.420,01 +2,41% -8,03% S&P-500 4.289,25 +2,84% -10,01% Nasdaq-Comp. 13.244,66 +3,51% -15,34% Nasdaq-100 13.731,90 +3,50% -15,86% Nikkei-225 24.717,53 -0,30% -14,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,54% -141

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 108,87 123,70 -12,0% -14,83 +46,2% Brent/ICE 118,74 127,98 -7,2% -9,24 +54,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.988,34 2.051,20 -3,1% -62,87 +8,7% Silber (Spot) 25,65 26,08 -1,6% -0,43 +10,0% Platin (Spot) 1.081,10 1.156,78 -6,5% -75,68 +11,4% Kupfer-Future 4,58 4,70 -2,6% -0,12 +2,6%

Mit der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg fallen die Ölpreise um den höchsten Tageswert seit Jahresbeginn. Auch der vermeintlich sichere Goldhafen gerät ebenfalls unter Druck - auch belastet von gestiegenen Marktzinsen.

FINANZMARKT USA

Getragen von einer deutlichen Erholung an den europäischen Aktienmärkten zeigt sich der US-Aktienmarkt sehr fest. Gestützt wird der Markt von ganz zarten Hoffnungsschimmern auf Entspannung im Ukraine-Krieg. Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits am Vortag die Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt hat, scheint sich nun auch der russische Aggressor zu bewegen. Händler sprechen von überraschenden Aussagen aus Moskau. Denn Russland strebt nach Angaben des Außenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an. Das hatte noch vor wenigen Tagen ganz anders geklungen. Damit steigen am Markt die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, wenn sich die Außenminister beider Länder am Donnerstag treffen. Die Titel von Kreuzfahrtreedereien wie Carnival (+8,1%) und Royal Caribbean (+5,5%) erholen sich ebenso wir die Papiere von Fluggesellschaften. Mit dem heftigen Rückgang der Erdölpreise sinken Halliburton (-4,7%) und Marathon Oil (-2,8%). Mit den steigenden Marktzinsen gewinnt der Bankensektor 4,8 Prozent. Unter den Einzelaktien schießen XPO Logistics um 13,8 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Bericht, wonach das Unternehmen sein Frachtmaklergeschäft an die Börse bringen will. General Electric (+4,1%) hat den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 3 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Stitch Fix stürzen um 11 Prozent ab - nach einem gesenkten Umsatzausblick. Noch härter trifft es den Kurs von Ontrak (-16,6%). Der Spezialist für Künstliche Intelligenz und Tele-Gesundheitsdienstleistungen enttäuschte sowohl mit dem Umsatz als auch dem Ergebnis.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen haben am Mittwoch mit einer beeindruckenden Erholungsrally auf Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges reagiert. Treibend wirkten Hoffnungen auf die Diplomatie im Ukraine-Krieg. Am stärksten legten bei den Branchen die besonders gebeutelten Autoaktien (+9,5%) und der Sektor Reise- und Freizeit (8,3%) zu - hier zogen vor allem die Aktien der Fluggesellschaften an, was auch an sinkenden Ölpreisen lag. Gesucht waren ferner Bankentitel (+7,5%). Sie wurden auch gekauft, weil am Anleihemarkt die Renditen wieder stiegen. Raiffeisen Bank, die rund ein Drittel ihres Vorsteuerergebnisses 2021 in Russland erwirtschaftet hatte, schnellten um 17,3 Prozent hoch. Zugleich kam es zu Gewinnmitnahmen bei den zuletzt sehr gut gelaufenen Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Rüstung. Rheinmetall verloren 4,7 Prozent, BAE Systems und Thales jeweils 4,2 Prozent. Nordex fielen um 6,1 Prozent, Vestas um 6,3 Prozent und Siemens Gamesa 2,5 Prozent. Bei der Deutscher Post gefiel der Ausblick. Positiv kam auch der Aktienrückkauf an. Der Kurs gewann 12,4 Prozent. Adidas hatte durchwachsene Geschäftszahlen vorgelegt. Allerdings hatte sich der Markt auf schwache Ergebnisse eingestellt. Die Aktie sprang um 13,6 Prozent nach oben. Der Ausblick auf das laufende Jahr las sich zuversichtlicher. Für Puma ging es um 12 Prozent nach oben. Hauck & Aufhäuser hatte die Aktie erhöht. Die Geschäftszahlen von Brenntag (+7,1%) waren besser als erwartet ausgefallen. Als mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen liegend wurden die Geschäftszahlen von Continental eingestuft. Der Ausblick offenbarte Licht und Schatten, die Aktie legte um 6 Prozent zu. Lufthansa verteuerten sich um 12 Prozent, nachdem Klaus-Michael Kühne eingestiegen war.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1086 +1,7% 1,0915 1,0882 -2,5% EUR/JPY 128,34 +1,8% 126,43 125,87 -1,9% EUR/CHF 1,0264 +1,3% 1,0137 1,0120 -1,1% EUR/GBP 0,8410 +1,0% 0,8323 0,8309 +0,1% USD/JPY 115,81 +0,1% 115,80 115,67 +0,6% GBP/USD 1,3178 +0,6% 1,3114 1,3097 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3246 +0,0% 6,3241 6,3260 -0,5% Bitcoin BTC/USD 42.259,17 +9,6% 41.588,94 38.307,43 -8,6%

Der US-Dollar, auch ein Profiteur des Sicherheitsbedürfnisses der Anleger im Krieg, gibt nach. Der Dollarindex sinkt um deutliche 1,2 Prozent. Der Euro sprang erstmals seit fünf Tagen wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar und marschierte stramm auf die Marke von 1,11 Dollar zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Ausverkaufsstimmung an den Börsen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich nur leicht beruhigt. Das Geschäft war insgesamt weiter fragil und von Volatilität geprägt. Während insbesondere die Indizes an den chinesischen Börsen nach einer freundlicheren Eröffnung zum Handelsende über 1 Prozent im Minus lagen, konnte sich zumindest Sydney um 1 Prozent erholen. Teilnehmer in Schanghai berichteten von Verkäufen bei Stahlaktien und Papieren von Chemiezulieferern, weil die stark gestiegenen Preise für Öl und Kohle die Profitabilität beeinträchtigen dürften. Auf die Stimmung gedrückt haben dürfte auch, dass der Nickelkonzern Tsingshan Holding laut Kreisen infolge des drastischen Nickelpreisanstiegs vor Handelsverlusten in Milliardenhöhe stehen soll. In Tokio hatte es zunächst nach einer moderaten Erholung von den heftigen Verlusten ausgesehen, im Spätgeschäft rutschte der Nikkei-Index dann aber doch noch ins Minus. Weil in Südkorea am Mittwoch ein neuer Präsident gewählt wird, wurde dort nicht gehandelt. Bremsend wirkte der weitere Anstieg der Ölpreise. In Sydney stützen Kursgewinne der schwer gewichteten Bankaktien. Hier sorgte die Aussicht auf steigende Zinsen für Käufe. Der australische Notenbankgouverneur hatte in einer Rede eine Zinserhöhung als plausibel bezeichnet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas-Prognose unterstellt bis 50% Umsatzausfall in Russland/GUS

Adidas nimmt laut CEO Kasper Rorsted in seiner Jahresprognose an, dass bis zur Hälfte des Umsatzes in der Region Russland/GUS wegfallen könnten. In Russland sind wegen des Ukraine-Kriegs das stationäre und das Online-Geschäft "bis auf weiteres" eingestellt. 2021 trug die Region 500 Millionen Euro oder etwa 2 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Die Prognose nehme keinen kompletten Ausfall an, so Rorsted, da etwa 100 Millionen Euro Umsatz bereits erreicht worden seien, bevor der Krieg begonnen habe.

Adidas ersetzt Puma beim italienischen Fußballverband FIGC

Adidas hat eine langfristige Sponsoring-Partnerschaft mit dem italienischen Fußballverband FIGC abgeschlossen. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, werden ab Januar 2023 alle italienischen Nationalmannschaften (Männer, Frauen, Jugend, Futsal, Strandfußball und eSport) Adidas-Produkte tragen. Separat teilte der Herzogenauracher Nachbar Puma mit, er habe sich entschlossen, den zuvor bestehenden Vertrag mit dem FIGC nicht über 2022 hinaus zu verlängern.

BMW liegt 2021 deutlich unter CO2-Grenzwert

Dank steigender Verkäufe von Autos mit elektrisiertem Antrieb hat BMW vergangenes Jahr den CO2-Grenzwert in der EU deutlich unterschritten. Der Ausstoß 2021 wurde um 14 Prozent auf 115,9 Gramm CO2 pro Kilometer gesenkt. Der Grenzwert für die Flotte des Premiumautoherstellers lag eigenen Berechnungen zufolge bei rund 126 Gramm CO2 pro Kilometer. Neben dem höheren Anteil von Fahrzeugen mit E-Antrieb hätten auch effizientere Benzin- und Dieselmotoren zu der Entwicklung beigetragen.

Dt Post hofft auf Mindestlohn-Rückenwind in Tarifverhandlungen

