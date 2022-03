Wer abends im Bett liegt und wegen kreisender Gedanken schlaflose Nächte hat, kann mit der Braindump-Methode das Chaos im Kopf systematisch in den Griff kriegen. Das steckt dahinter. Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt geht ein Phänomen im Joballtag einher, das zu Problemen führt. Die Rede ist von der zunehmenden Verdichtung der Arbeit, die nicht selten Stress und Druck erzeugt und der Auslöser für psychische Erkrankungen sein kann. Tatsächlich werden immer mehr Routineaufgaben automatisiert. In der Folge arbeiten wir nur noch an komplexen Dingen und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...