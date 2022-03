DJ BMW ruft 917.106 Autos in den USA zurück

Von Al Root

NEW YORK (Dow Jones)--Der Autobauer BMW hat in den USA einen umfassenden Rückruf gestartet. Der Konzern beorderte 917.106 Fahrzeuge wegen Feuergefahr in die Werkstätten, wie es auf der Webseite der Highway Traffic Safety Administration hieß. Betroffen seien sechs Modelle mehrerer Baujahre. Es soll die Gefahr einen Kurzschlusses behoben werden.

March 09, 2022 13:07 ET (18:07 GMT)

