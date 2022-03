The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.03.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.03.2022



ISIN Name

NO0010299068 ENSURGE MICROPOW. NK 0,11

SE0014262218 COEGIN PHARMA AB

SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05

XS1485742438 ALLIANZ SE MTN 16/UNBEFR.

