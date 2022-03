Eine zusätzliche Hochgeschwindigkeitsanlage wird BSL2-Kapazitäten in den USA erweitern

Curia, ehemals AMRI, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute einen Kooperationsvertrag mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), einem Teil des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) des Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste (HHS) der Vereinigten Staaten, dem Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) des Verteidigungsministeriums sowie dem U.S. Army Contracting Command bekannt, um die inländische Produktion injizierbarer Arzneimittel zu unterstützen. Diese Vereinbarung umfasst die Finanzierung der Einrichtung einer neuen modernen isolierten Hochgeschwindigkeits-Fläschchen-Endabfüllungsanlage mit der Biosicherheitsstufe 2 (BSL-2) am existierenden Standort von Curia in Albuquerque, New Mexico. Curia finanziert zudem selbst zwei Lyophilisierer für die Hochgeschwindigkeits-Endabfüllungsanlage sowie eine isolierte flexible Abfüllanlage für Fläschchen, Spritzen und Kartuschen, um auch die Abfüllung kleinerer Chargen fortschrittlicher Therapien zu ermöglichen.

Curia wird die hochmoderne isolierte Hochgeschwindigkeitsanlage im Rahmen eines Ausbaus seiner Einrichtung am Alexander Boulevard realisieren. Der 65.000 Quadratfuß große Ausbau wird zwei Lyophilisierer mit einer Fläche von 430 Quadratfuß, automatisierte Technologie für die Sichtprüfung, automatische Verpackungsanlagen, ein Ultrakalt-Lager (bis zu minus 80 Grad Celsius) und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen umfassen. Die isolierte flexible Abfüllanlage wird Curia an seinem Abfüllstandort in der Balloon Park Road einrichten.

"Diese Vereinbarung stellt sicher, dass wir den dringenden Bedarf einer Versorgung mit kritischen Medikamenten in der Zukunft gut decken können", sagte John Ratliff, Chairman und CEO von Curia. "Wissenschaftliche Fortschritte wie Biologika und Impfstoffe erfordern injizierbare Formulierungen. Die Endabfüllung dieser Art von Produkt bedarf Know-how und Ausrüstung. Unsere Investitionen in die Albuquerque-Anlage von Curia haben bereits zu einer Erweiterung der Kapazitäten geführt und unser Team aus Fachkräften in New Mexico gestärkt. Diese Vereinbarung sichert nicht nur unseren kontinuierlichen Beitrag zu den nationalen Pandemie-Reaktionsplänen, sondern ermöglicht uns auch, der Nachfrage nach lebensverändernder Wissenschaft für Patienten in der Zukunft nachzukommen."

Die existierende Albuquerque-Anlage von Curia unterstützt die Versorgung mit verschiedenen Produkten, die eingesetzt werden, um Leben zu retten und zu verbessern, darunter Behandlungen und Impfstoffe für Krebs-, Herz-Kreislauf-, Autoimmun-, Infektions- und seltene Krankheiten. Der Standort in Albuquerque beherbergt zudem die "Sterile University" von Curia. Als einzigartiges Schulungsprogramm in der Pharmaindustrie bietet die Sterile University eine simulierte sterile Produktionsumgebung, welche Anlagen, Ausrüstung, Vorgänge und Protokolle nachstellt, sodass Mitarbeiter die Fähigkeiten entwickeln können, die sie benötigen, um ihre Arbeit sicher, effizient und genau zu verrichten.

Die COVID Response des Army Contracting Command (ACC) Aberdeen Proving Ground ist das Beschaffungsamt für diesen Kooperationsvertrag. Das Army Contracting Command wird von dem JPEO-CBRND in seinen Bemühungen durch die COVID Response unterstützt und durch die Biomedical Advanced Research and Development Authority, Teil des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response im Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten (HHS) finanziert. Ansichten, Interpretationen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen sind die des Autors und werden nicht unbedingt von der United States Army oder einer anderen Organisation der US-Regierung geteilt.

