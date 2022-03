News von Trading-Treff.de Rekordverdächtige DAX-Erholung zur Wochenmitte: Aktienindex legt mehr als 7 Prozent zu, 39 DAX-Aktien schlossen bei dieser Erholung im Plus. DAX-Gegenbewegung mit Power Der gestrige Tag zeigte bereits im Ansatz und direkt zur Handelseröffnung, wie schnell der Index auf der Oberseite zulegen kann. Es kam zwar am Dienstag nicht zu einem Pluszeichen am Ende des Handelstages, doch dies wurde heute eindrucksvoll nachgeholt. Mit ...

