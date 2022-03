Die Bullen schwingen heute bei Nvidia eindeutig das Zepter. Die Aktie liegt schließlich rund sieben Prozent im Gewinn. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nvidia-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nvidia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nvidia-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser Wendepunkt liegt bei 206,50 USD. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Demnach befindet sich Nvidia in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...