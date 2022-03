TEMECULA, Kalifornien, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (der "Konzern"), Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co. Ltd (Japan), freut sich, einen weiteren Ausbau seiner Fertigungskapazitäten für den wachsenden Schifffahrtssektor bekanntgeben zu können. Mit dieser Expansion gehört das Unternehmen zu den größten Herstellern und bietet sowohl in Busan (Korea) als auch in Hangzhou (China) Vor-Ort-Fertigung an. Diese Erweiterung ist Ausdruck des Engagements und der Unterstützung des Konzerns für das Wachstum der asiatischen Schiffsbauindustrie.



Die Werke in Hangzhou, China, sind nun für die Fertigung und Lieferung von Skidsystemen für den Schifffahrtssektor ausgelegt und bieten die vollständige Integration und Montage im Werk. Dies ermöglicht eine bessere Qualitätskontrolle und geringere Kosten für die Kunden. Das neue, größere Werk bietet umfassende maritime Lösungen. Zusammen ermöglichen diese Werke nun die vollständige Vor-Ort-Durchführung von Design, Technik und Fertigung.

Als vereinte Nikkiso Group ist der Konzern das einzige Unternehmen, das die Fertigung der Kerntechnologie-Komponenten komplett in den eigenen Werken anbietet. Es bietet vollständig integrierte, schlüsselfertige Kraftstoffsystemlösungen, Lösungen für den Ladungsumschlag und komplexe LNG-Anwendungen. Das Werk in China ermöglicht nun die inländische Durchführung umfassender String-Tests und Kraftstoffdichtungsprüfungen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen für Motoren erfüllt werden. Die Servicekapazitäten in China und Korea wurden ebenfalls um zusätzliche Serviceangebote, langfristige Serviceverträge und eine größere Zahl an Außendienstmitarbeitern erweitert.

"Wir sind stolz darauf, eine Vorreiterrolle auf dem Markt der LNG-betriebenen Schifffahrt einzunehmen und unseren Kunden aus dem Schifffahrtsektor erhebliche Vorteile zu bieten. Nikkiso CE&IG kann jetzt komplette Systeme liefern und unseren Kunden eine Komplettlösung mit Werksunterstützung bieten", so Peter Wagner, CEO von Cryogenic Industries und President der Gruppe.

Die Schifffahrt ist nach wie vor Hauptschwerpunkt der Gruppe, und diese Erweiterung bietet eine solide Grundlage für künftiges Wachstum. Durch die Standorte ist es nicht mehr erforderlich, Sendungen per Seefracht auszuliefern, was zu kürzeren Lieferzeiten für die Kunden führt.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co. Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.