Tinder hat die Background-Checks der Organisation Garbo in die App integriert. Darüber können Nutzer:innen prüfen, ob ihr Match schonmal ein Gewaltverbrechen begangen hat. Vor dem ersten Treffen mit einem Tinder-Match können Nutzer:innen der Dating-App jetzt den Hintergrund des Dates prüfen. Das soll als Warnung dienen, falls Personen schonmal gewalttätig geworden sind. Tinder bietet das Feature in Kooperation mit der Background-Check-Organisation Garbo an. Bisher ist das Feature nur in den USA verfügbar. In den kommenden Monaten soll es auf weitere Länder ...

