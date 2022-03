Tagesausblick für 10.03.: DAX springt auf 13.700 Punkte!

Richard Pfadenhauer,

Nach der Stabilisierung in den zurückliegenden beiden Handelstagen, nahmen heute die Bullen das Zepter in die Hand und lockte auch Schäppchenjäger zurück in den Markt. So legten DAX, CAC40 und EuroStoxx50 zwischen 5,6 und 6,1 Prozent zu. Unterstützung kam von einer Beruhigung am Ölmarkt und der Hoffnung auf eine vorsichtige Entspannung zwischen der Ukraine und Russland. Morgen gibt die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt. Das Fokus richtet sich allerdings weiterhin nach Osten.

Heute wechselten viele Anleger wieder zurück in riskantere Wertpapiere und stießen Anleihen ab. Dies machte sich in einem Anstieg der Rendite langjähriger Staatspapiere bemerkbar. Aber nicht nur dort. Die Goldpreisrally hat heute einen leichten Dämpfer erhalten. So verlor das gelbe Edelmetall im Tagesverlauf rund drei Prozent und sank unter die Marke von 2.000 US-Dollar. Bei Platin und Palladium fielen die Verluste gar noch höher aus.

Unternehmen im Fokus

Die Adidas-Aktie machte heute einen kräftigen Sprung nach oben. Zwar wird für 2022 ein schwächeres Wachstum als 2021 erwartet. Dennoch soll der Umsatz währungsbereinigt um elf bis 13 Prozent und damit stärker steigen, als von einigen Marktexperten erwartet. Von der guten Stimmung profitierte auch die Aktie des Konkurrenten Puma. Airbus überflog heute die 100 Euro-Marke. Auftrieb bekam die Aktie des Flugzeugbauers von guten Auslieferungszahlen für Februar. Brenntag stellt eine Erhöhung der Dividende in Aussicht. Die Investoren reagierten positiv auf die Nachricht. Die KA Logistik Beteiligung hat ihre Beteiligung an der Deutschen Lufthansa auf fünf Prozent aufgestockt. Die Airline setzte heute den gestern gestartete Erholungskurs fort und kratzte zum Handelsschluss an der 200-Tage-Durchschnittslinie von EUR 6,65. Klöckner legte heute Zahlen vor. Demnach legten Umsatz und Gewinn aufgrund der gestiegenen Nachfrage und höherer Preise deutlich zu. Mit einem Ausblick auf das Gesamtjahr 2022 hielt sich das Management noch zurück. Für das erste Quartal 2022 erwartet Klöckner ein operatives Ergebnis von 130 bis 180 Millionen Euro. Bei HeidelbergCement erhöhte der Großaktionär Ludwig Merckle über die Spahn Clement Beteiligungen den Anteil. Die Aktie bestätigte heute den gestern gestarteten Rebound. Nordex hat weiterhin Probleme mit den Kosten. Zwar stieg der Umsatz 2021 um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Davon blieb jedoch nur ein operatives Ergebnis on 50 Millionen Euro. Das entspricht einer operativen Marge von weniger als einem Prozent. Anleger quittierten die Meldung zu den vorläufigen Zahlen heute mit einem Kursabschlag von 3,5 Prozent.

Morgen veröffentlichen CompuGroup, Hannover Rück., Hapag Lloyd, K+S, LEG Immobilien und Siltronic Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Bilfinger und Hugo Boss legen den Geschäftsbericht für 2021 vor und General Electric und eBay laden jeweils zum Investorentag.

Wichtige Termine

Europa - EZB-Zinssitzung - Zinsentscheid (13:45) - PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Europa - BIP Euro-Zone Q4, zweite Schätzung

USA - Verbraucherpreise, Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 5. März

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.430/14.100/14.500/14.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/12.000/12.570 Punkte

Der DAX startete heute freundlich in den Handel. Allerdings bröckelten die Gewinne bereits am Vormittag wieder ab und so schloss Leitindex im Bereich des Schlussstands vom Vortag. Im Bereich von 12.570 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Solang diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.430 Punkte. Wie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach beschrieben, ist der Trend abwärts gerichtet und es ist weiterhin mit starken Schwankungen zu rechnen.

Der DAX startete mit einem Gap nach oben in den Handel und baute die Gewinne schrittweise weiter aus. Im Bereich der von 13.700 Punkten legte die Rallye eine Pause ein. Oberhalb von 13.800 Punkte könnten weitere Kaufimpulse generiert werden. Bis dahin sollten Anleger weiterhin wachsam bleiben. Unterstützung findet der Leitindex bei 13.300 Punkten.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 04.012021-09.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2015- 09.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X1U 3,94* 12.250 12.750 14.06.2022 DAX HR4X26 2,81* 14.250 14.750 14.06.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2022; 16:38 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR4X35 2,95* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX HR4X3C 3,87* 15.500 15.100 14.06.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2022 17:40 Uhr

