Das Tourismusgebiet Koli hat den alljährlich vergebenen Titel Tourismusgebiet des Jahres erhalten. Entscheidende Faktoren für den Titel sind die Wachstumszahlen und die Entwicklung des Logisumsatzes. Die Region bietet reichlich Entwicklungspotenzial und verzeichnet eine hohe Nachfrage nach verschiedenen unterstützenden Dienstleistungen. In Koli laufen mehrere Entwicklungsprojekte, die Unternehmen sind aktiv und haben trotz der außergewöhnlichen Umstände in dieser Zeit eine positive Einstellung in Bezug auf die Zukunft. Der neue Besucherrekord in Koli gibt Zuversicht für die kommenden Saisons.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220309005578/de/

The annual Finnish national title of Tourist Area of the year has been awarded to the Koli Tourist Area. Koli is located in North Karelia, Finland. Koli is undergoing extensive zoning work to enable further development in the area. Significant building complexes are under construction. The North Karelia Cooperative is an important development partner in the region and recent news of their new hotel construction in the village is welcomed to increase accommodation capacity and services. (Graphic: Business Wire)