ENI: die Bullen könnten beim Energiemulti aus Rom gleich nochmal zuschlagen!

Das US-Energie-Emgbargo gegen Russland könnte für steigende Kurse bei der ENI-Aktie sorgen!

Symbol: ENI ISIN: IT0003132476

Rückblick: Wir hatten die Aktie des italienischen Energiemultis zuletzt am 3. Januar auf der Watchlist. Der Kurszuwachs betrug seit dem rund 21 Prozent. Nun gibt es nach einem Rücksetzer eine neue Chance für einen Long Trade.

Chart vom 09.03.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 13.532 EUR





Meine Expertenmeinung zu ENI

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Rom hatte 20219 und 2020 zwei recht durchwachsene Jahre, konnte für 2021 aber wieder einen Gewinn präsentieren. Mit den steigenden Energiepreisen könnte es weiter nach oben gehen. Die Ankündigung des US-Präsidenten zu einem Embargo russischer Energierohstoffe könnte das Angebot auf dem Weltmarkt verknappen. ENI ist in Russland selbst kaum engagiert und will seine Beteiligung an der Blue-Stream-Gaspipeline von Russland in die Türkei verkaufen.

Mögliches Setup:

Setup: Wir setzen die Eckdaten unseren Long Trades ober- und unterhalb der sich gerade formierenden Seitwärtsbewegung. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ENI.

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2022

