Die Nexus Mutual DAO wird in dieser Woche die größte Treasury-Einlage auf Bancor tätigen. Damit schließt sie sich Dutzenden von DAOs an, die kürzlich auf Bancor Protokoll-Treasury gestaked haben.

Bancor entwickelt sich zur bevorzugten DAO-Treasury-Management-Lösung für DAOs, die dezentralisierte On-Chain-Liquidität in ihrem nativen Token schaffen wollen.

Das automatisierte einseitige (Single-Sided) Staking-System des Protokolls ermöglicht es DAOs, Liquidität bereitzustellen und passives Einkommen mit ihrem nativen Token zu erzielen, das vollständig vor dem Risiko eines impermanenten Verlusts geschützt ist.

Bancor hat sich zur größten Quelle dezentraler Liquidität für wichtige Token wie LINK, SNX, BAT, ENJ, AMP, wNXM mehr entwickelt.

Führende DAOs haben vor kurzem Treasury-Fonds auf Bancor hinterlegt, darunter UMA, Paraswap, KeeperDAO, WOO Network DAO BarnBridge.

Mehr als 30 DAOs beabsichtigen, ihre Vermögenswerte auf "Bancor 3", der kommenden neuen Version des Protokolls, einzusetzen und Prämien anzubieten.

Nexus Mutual wird in dieser Woche die größte DAO-Treasury-Einlage auf Bancor vornehmen und sich damit Dutzenden von DAOs anschließen, die kürzlich Treasury-Fonds auf Bancor platziert haben.

Die Einzahlung von über 2,2 Mio. USD in wNXM erfolgt in einer Zeit, in der eine wachsende Zahl von Top-DAOs und Token-Projekten Mittel auf Bancor bereitstellen, darunter UMA, Flexa Network (AMP), Paraswap (PSP), KeeperDAO (ROOK), Harvest Finance (FARM), Request Network (REQ), Instadapp (INST), WOO Network DAO (WOO) und andere.

Bancor entwickelt sich zur ersten Wahl für das DAO-Treasury-Management, um protokolleigene Liquidität zu generieren, die vor impermanentem Verlust geschützt ist. Einleger auf Bancor verdienten im Jahr 2021 über 200 Mio. USD, indem sie das Protokoll nutzten, um einseitige Liquidität bereitzustellen und passives Einkommen mit über 100 integrierten Token zu verdienen, die zu 100 vor impermanentem Verlust geschützt sind

Bancor ist zur größten Quelle dezentraler Liquidität für die wichtigsten Token geworden undmacht60-80 der Ethereum-On-Chain-Liquidität bei Token wie LINK, SNX, BAT, ENJ, AMP, wNXM und anderen aus. Die durchschnittlichen jährlichen Renditen auf Bancor lagen in den letzten Monaten zwischen 5 und 60 %. Inzwischen planen mehr als 30 Token-Projekte, Liquidität bereitzustellen und Pools auf "Bancor 3", der kommenden neuen Version des Protokolls, zu incentivieren.

Hugh Karp, Gründer von Nexus Mutual, sagte: "Bancor benötigt keine Wartungsarbeiten, ist praxiserprobt und wird unserer DAO und der Community letztlich höhere Erträge einbringen, da es keinen impermanenten Verlust gibt. Wir können unseren Pool ausschließlich mit wNXM-Liquidität finanzieren und loyale Token-Inhaber als langfristige Liquiditätsgeber gewinnen, ohne dass wir Token verkaufen oder Anreize schaffen müssen."

Nate Hindman, Mitwirkender bei Bancor, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Nexus Mutual sich der wachsenden Reihe von Projekten anschließt, die nachhaltige dezentrale Liquidität für ihre Token auf Bancor bereitstellen. Sowohl Nexus als auch Bancor konzentrieren sich auf die Entwicklung dezentraler Lösungen für risikoaverse Nutzer, die einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu DeFi suchen."

DAOs setzen Mittel auf Bancor ein, um:

Nachhaltige On-Chain-Liquidität in ihren nativen Token aufzubauen

ein sicheres und zuverlässiges passives Einkommen zu erzielen, ohne die eigenen Mittel dem Risiko eines impermanenten Verlustes auszusetzen

den Zugang von Token-Inhabern zur Liquiditätsbereitstellung auszuweiten und so eine dezentralere und zuverlässigere Liquidität zu schaffen

Demnächst verfügbar in Bancor 3: Nutzen Sie automatisch kumulierende Prämien, um die Liquidität der Token vom ersten Tag an zu erhöhen

Über Bancor

Bancor ist das erste dezentrale Staking-Protokoll, mit dem Liquiditätsanbieter Handelsgebühren mit einem einzigen Token und vollem Schutz vor impermanentem Verlust erzielen können. Im Jahr 2017 erfand Bancor die ersten automatisierten Market Maker (AMMs) auf Ethereum. Heute generiert Bancor jeden Monat Millionengewinne für Einleger und bietet bis zu 60 APR auf Token wie ETH, WBTC, LINK, MATIC, SNX und andere.

Über Nexus Mutual

Nexus Mutual ist eine dezentralisierte, diskretionäre Genossenschaft, in der Mitglieder zusammenkommen, um Risiken zu teilen. Die über 8000 Mitglieder des Protokolls erzielen Krypto-Renditen auf eine viel sicherere Art und Weise, indem sie vor neuen und sich weiterentwickelnden Risiken im Bereich DeFi wie technischen Ausfällen, Oracle-Angriffen und Hacks geschützt werden.

