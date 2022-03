Berlin - Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat die Corona-Regeln, die nach den Plänen der Bundesregierung ab dem 20. März gelten sollen, als unzureichend kritisiert. "Der 'Basisschutz' ist wirklich nur ein 'Basisschutz' - und damit natürlich besser als gar nichts", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Weitergehende, sinnvolle Maßnahmen" habe die Politik aber "erfolgreich zerredet", so der Mediziner. "Es regiert das Prinzip 'Hoffnung'", so Montgomerys Einschätzung zu den Regeln, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Mittwoch vorgestellt haben. Er verwies auf die steigenden Infektionswerte: "Die Pandemie ist alles andere als vorüber", sagte Montgomery. "Jetzt müssen wir alle Kraft aufs Impfen verlegen - sonst erleben wir wieder einen infektionsgeprägten Herbst und Winter - dann nur mit 'Basisschutz'."

