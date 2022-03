Zum Zweck des Aufbaus von Geschäftsbeziehungen, der Schließung strategischer Bündnisse sowie der Festigung der Handelsbeziehungen zwischen Peru und dem Markt im Nahen Osten fand am 8. und 9. März 2022 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine spartenübergreifende Handelskonferenz (Multisectoral Trade Mission) statt. Dieses Event kündigte die Wiederaufnahme von persönlichen Geschäftsbeziehungen in dem Land an, wie die Kommission für die Förderung von Peru für Exporte und Tourismus (PROMPERÚ) verlauten ließ.

Peruvian farmer participates in business roundtable with international buyers. Peru has one of the most well-recognized coffees in the world. (Photo: PROMPERÚ)

An dieser gewerblichen Veranstaltung im Rahmen der Expo 2020 in Dubai nahmen 44 KMU teil, von denen 90 aus verschiedenen Regionen in Peru kommen.

Die Firmen, die an den Wirtschaftsgesprächen am runden Tisch teilnahmen, decken Exportsektoren sowie Tourismus und Investitionsgeschäfte ab. Auf internationaler Seite nahmen 57 Einkäufer, Reiseveranstalter und Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (20), Taiwan (8), Südkorea (6), Indien (13), Russland (4) und anderen Golfstaaten (6) teil.

Peruanische Firmen unter dem Dach der je für einen Sektor zuständigen Marken Super Foods Peru, Alpaca del Peru und Cafés del Peru stellten die besten exportierbaren Angebote sowie die Vielfalt der Produkte aus Peru vor, wobei sich bereits heute besonders die als Superfood gehandelten Nahrungsmittel bei den Verbrauchern in den Vereinigten Arabischen Emiraten großer Beliebtheit erfreuen.

Die peruanische Handelsvertretung geht von 400 geschäftlichen Verabredungen mit kommerziellem Potenzial von 30 Mio. USD aus, wodurch auch die touristischen Aktivitäten des Landes sowie Anlagegeschäfte gefördert werden dürften. Das Ziel ist es, Peru als sicheres und zuverlässiges Reise- und Anlageziel mit einer robusten Wirtschaftsgrundlage zu präsentieren.

Die Multisectoral Trade Mission 2022 in Dubai gehört zusammen mit den Messen Arab Health Dubai (24.-27. Januar) und der Gulfood Fair (13.-17. Februar), die potenzielle Geschäfte in Höhe von 23 Mio. USD einbrachten, zur Wirtschaftsförderungsstrategie der peruanischen Regierung, deren Ziel die Sicherung von Wirtschafts-, Tourismus- und Anlagegeschäften in Höhe von mehr als 70 Mio. USD bis 2024 ist.

In den vergangenen fünf Jahren nahmen die Exporte Perus in die Vereinigten Arabischen Emirate jährlich um 8 zu. Allein im letzten Jahr wurden Lieferungen im Wert von über 813 Mio. USD verbucht. Die Gesamtexporte in diesen Markt dürften sich bei einem optimistischen Szenario bis 2025 auf 1346 Mio. USD belaufen.

